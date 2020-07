Per i civilisti, la maggior parte degli impieghi in caso di situazione di emergenza terminerà il 31 luglio. I civilisti continueranno a fornire sostegno alle istituzioni negli ambiti della sanità, dei servizi sociali e della scuola tramite impieghi ordinari nonché ad appoggiare i Cantoni che utilizzano il sistema di Contact Tracing. In quest’ottica, l’obiettivo del CIVI è quello di intervenire, anche in fase di rigenerazione a seguito della crisi, rispondendo a esigenze effettive.

Tra il 16 marzo e il 31 luglio, i civilisti hanno svolto 565 impieghi in caso di situazioni di emergenza sul territorio nazionale per far fronte alla pandemia di COVID-19. Sono stati prestati 21.215 giorni di servizio. Nella legislazione sul servizio civile, gli impieghi in caso di situazione di emergenza hanno termini di convocazione piuttosto brevi e gli istituti sono esonerati dal pagamento di tributi. Inoltre, dal 16 marzo i civilisti hanno svolto impieghi ordinari per un totale di 537.271 giorni di servizio, durante i quali hanno fornito sostegno negli ambiti della sanità, dei servizi sociali e della scuola. Quando necessario, i compiti dei civilisti legati a questo tipo d’impieghi sono stati adeguati alle esigenze della situazione coronavirus. In Ticino, i civilisti impegnati durante l’emergenza sanitaria sono stati 6.093, un dato che spicca rispetto a quello degli altri cantoni.