Fine del regime di isolamento per «Carlos», il giovane delinquente zurighese che oggi preferisce farsi chiamare con il suo vero nome Brian. Il Dipartimento zurighese della sicurezza ha deciso di trasferirlo in una prigione adibita al carcere preventivo.

Nella nuova struttura, Brian potrà entrare in contatto con altri detenuti. Il giovane, che oggi ha 26 anni, si trova attualmente in isolamento nel penitenziario Pöschwies di Regensdorf (ZH).

Il trasferimento in un’altra prigione sarà effettuato nei prossimi giorni, indica oggi in una nota il consiglio di Stato zurighese. I suoi avvocati avevano ripetutamente criticato il suo isolamento, 24 ore su 24, con una sola ora di aria al giorno, che consideravano come una forma di tortura.

Nel settembre del 2017 Brian aveva finito di scontare una precedente condanna per ripetute aggressioni in varie strutture di detenzione. Il 26enne è attualmente sotto inchiesta per le accuse di lesioni personali e violenze e minacce contro funzionari commesse in prigione nel giugno 2017. Tutte le sue precedenti richieste di liberazione dal carcere di sicurezza erano state respinte.