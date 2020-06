Dopo essere finita con l’auto in un canale è riuscita ad uscire da un finestrino e a raggiungere la riva a nuoto. Il veicolo è stato recuperato 300 metri più a valle.

L’automobilista poco dopo le 17.00 si stava dirigendo verso la cittadina limitrofa di Widnau quando, per ragioni ancora ignote, affrontando una curva a destra nei pressi dell’impianto di depurazione dell’acqua è finita sull’argine del canale e poi in quest’ultimo. L’incidente ha causato danni materiali per oltre diecimila franchi, ma la donna è rimasta illesa.