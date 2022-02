Un automobilista di 53 anni è morto la scorsa notte a Sion dopo essere finito con il suo veicolo in un ruscello. L’allarme è stato lanciato solo questa mattina da una terza persona, ma i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per cause ancora sconosciute, il 53.enne - portoghese domiciliato in Vallese - è finito oltre il bordo della strada con il suo veicolo, che è dapprima finito in una piccola scarpata e poi ha terminato la sua corsa capovolto in un ruscello, indica in una nota odierna la polizia cantonale vallesana. La procura ha aperto un’inchiesta.