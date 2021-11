Spettacolare incidente oggi in pieno centro di Zurigo: un’auto è caduta nella Limmat vicino al ponte Münsterbrücke. Alla guida un uomo di una certa età che è stato estratto dall’acqua con l’aiuto di passanti ed è ricoverato in condizioni critiche.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 12.30, ha reso noto la polizia cittadina. Diversi media hanno pubblicato foto che mostrano passanti entrati in acqua per prestare soccorsi.

Durante le operazioni di salvataggio un agente di polizia è rimasto leggermente ferito ed è stato a sua volta portato in ospedale. Anche alcuni passanti entrati in acqua sono stati assistiti dai paramedici, ma nessuno ha dovuto andare in ospedale.