Un operaio di 33 anni è morto la notte scorsa dopo avere effettuato un trasporto per un cantiere a Klosters, nella regione grigionese di Prettigovia/Davos.

L’uomo aveva trasportato ghiaia con un dumper in un cantiere notturno a Klosters. Nel viaggio di ritorno su una strada stretta, dopo mezzanotte, il veicolo con cassone si è ribaltato in una scarpata finendo contro un albero. Il conducente è rimasto intrappolato tra l’albero e la macchina, precisa una nota odierna della polizia cantonale.

Per mettere in sicurezza il posto e recuperare il dumper sono intervenuti dodici pompieri di Korsters. Procura e polizia cantonale grigionese stanno indagando sulle cause dell’incidente.