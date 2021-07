Assumerà la carica il primo novembre, ha indicato nel pomeriggio la FINMA. Fino ad allora Jan Blöchliger continuerà a rimanere direttore ad interim. La nomina di Angehrn - che sostituisce Mark Branson, che ha lasciato l’organismo il 31 maggio per andare a guidare l’analoga autorità tedesca - è già stata approvata dal Consiglio federale.

«Con la nomina di Urban Angehrn la Finma acquisisce un dirigente che vanta una solida esperienza in materia di mercati finanziari, a livello sia nazionale che internazionale, in ambito assicurativo e bancario», afferma la presidente del consiglio di amministrazione (Cda) Marlene Amstad. «Il nuovo direttore ha inoltre grande dimestichezza con temi del futuro quali la digitalizzazione e la sostenibilità, aspetti che caratterizzeranno la piazza finanziaria».

Angehrn è da 14 anni attivo presso l’assicuratore Zurich: attualmente è membro della direzione del gruppo nonché capo degli investimenti. Precedentemente ha rivestito varie funzioni presso Winterthur, Credit Suisse First Boston e JP Morgan. Ha conseguito un dottorato in matematica presso l’Università di Harvard (Stati Uniti) ed è titolare di un master in fisica teorica presso il Politecnico federale di Zurigo.