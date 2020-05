Fino a 20 mila posti di apprendistato a rischio in Svizzera

La crisi scaturita dal coronavirus rischia di avere un impatto molto negativo sulla formazione professionale in Svizzera. Nei prossimi cinque anni potrebbero essere firmati tra i 5000 e i 20.000 contratti di apprendistato in meno. È quanto emerge da uno studio delle Università di Berna e Zurigo, pubblicato oggi dalle testate del gruppo CH Media.

Secondo la ricerca l’impatto sulla formazione professionale sarà superato non prima del 2025. Citato nell’articolo, Stefan Wolter, coautore dello studio e professore all’Università di Berna, sottolinea che i Cantoni dovranno impegnarsi a fondo per far fronte alla situazione.

«Gli alunni che hanno difficoltà a scuola rischiano di rimanere bloccati per diversi anni in situazioni intermedie», mette in guardia il professore di economia. Mentre durante la recente crisi finanziaria è stato sufficiente un anno di transizione, ciò non sarà più possibile con la crisi generata dal coronavirus, aggiunge.