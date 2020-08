La Task Force Covid-19 della Confederazione stima tra 250.000 e 400.000 il numero di persone infettate dal coronavirus in Svizzera fino ad oggi, come dichiarato da Martin Ackermann in un’intervista pubblicata sul sito di SRF. Vari studi supportano queste stime e secondo diversi epidemiologi, l’80-90% delle persone che hanno contratto la Covid-19 non è stato censito poiché hanno avuto sintomi lievi o non hanno fatto il test.