Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta ieri a Berna, il capo del Centro di gestione delle crisi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Hans-Peter Lenz ha esortato tutti gli svizzeri che attualmente si trovano in altri Paesi a rientrare al più presto perché «il rischio di rimanere bloccati all’estero è reale». Ma quanti sono i confederati che attualmente si trovano in viaggio fuori dai confini nazionali?

Potrebbero essere anche 50.000

«Sono circa 15.000 cittadini svizzeri quelli attualmente registrati in tutto il mondo, anche se in realtà potrebbero essere molti di più», ha affermato Georg Farago del DFAE di Blick, stimandone fino a 50.000. «Più aspettano per tornare, maggiore sarà il rischio che non trovino più l’opportunità per farlo e avranno bisogno di sostegno», ha spiegato ancora Farago al portale svizzerotedesco ribadendo il concetto espresso ieri anche da Lenz.

Ognuno è responsabile del proprio rientro

In linea di massima, ogni viaggiatore è responsabile per il proprio rientro, il Governo aiuta solo se «non ci sono più possibilità dimostrabili di andarsene in modo indipendente». E, anche se la maggior parte dei confederati che attualmente si trovano all’estero preferirebbero rientrare, «molti, soprattutto i pensionati, non si preoccupano. Preferiscono affrontare il virus seduti su una spiaggia all’aperto», ha aggiunto, sempre al Blick André Lüthi di Globetrotter.

Nessun rimborso ma...

Le compagnie di assicurazione generalmente non coprono alcun costo aggiuntivo dovuto al cambiamento di data o ad una prenotazione aggiuntiva, specifica infine Walter Kunz, amministratore delegato della Swiss Travel Association. Il motivo? «Questo evento è classificato come una pandemia ed è quindi escluso dalla prestazione assicurativa». Ma ci sarebbe comunque una speranza: l’assicurazione di viaggio europea ha infatti promesso, come gesto di buona volontà, che coprirà fino a 2000 franchi per i costi aggiuntivi».

©CdT.ch - Riproduzione riservata