Le conseguenze economiche dell’epidemia si sentiranno ancora a lungo, scrive oggi in una nota l’organizzazione. Il contributo offerto, per il quale si può fare richiesta, è pensato per aiutare le persone ad affrontare le spese quotidiane, acquistando articoli di primaria importanza come generi alimentari o prodotti per l’igiene.

La CRS esige però anche un sostegno sistematico per i più in difficoltà, in quanto contributi singoli possono permettere di tirare il fiato, ma non sono sufficienti per chi già prima del virus doveva fare i conti con un budget limitato. In molti ora, avverte la Croce Rossa, non riescono più a pagare le bollette o a fare una spesa regolare. In alcuni casi, i soldi non bastano neanche per sfamarsi. Confederazione e Cantoni sono quindi invitate ad attivarsi per queste categorie.