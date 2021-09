La Confederazione in futuro aumenterà da 5 a 9 il numero massimo di ufficiali militari al quartiere generale dell’ONU a New York. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale, secondo il quale le Nazioni Unite hanno bisogno di un maggior numero di esperti militari per il sostegno alle sue missioni internazionali di pace.

Il Governo ha autorizzato il Dipartimento federale della difesa, protezione della popolazione e dello sport (DDPS) a inviare al Palazzo di vetro fino a nove militari - non armati - nel quadro del promovimento militare della pace, indica un comunicato odierno. Dal 2014 ad oggi l’Esercito svizzero ha sostenuto il quartiere generale a New York con un numero massimo di cinque militari.

Attualmente, al Palazzo di vetro di New York sono impiegati due ufficiali svizzeri per il settore dello sminamento a scopo umanitario e un ulteriore esperto per il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione dei combattenti nella società civile. L’ONU ha chiesto alla Svizzera di inviare tre ulteriori esperti, ma per la fattibilità è ancora in corso la fase di verifica.