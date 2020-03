In un a casa di cura della città di Zurigo è deceduto ieri un uomo di 88 anni che già prima della diagnosi di coronavirus riceveva cure palliative, ha reso noto oggi il Dipartimento cantonale della sanità.

Finora - le 13.30 lunedì - sono 18 le persone decedute in Svizzera in relazione al coronavirus, di cui 6 in Ticino. Quattro sono i morti a Basilea Città, tre nel canton Vaud, due a Basilea Campagna e una persona ciascuno nei cantoni Vallese, Ginevra e Zurigo.