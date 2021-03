«L’accordo tra le due parti prevede che la ditta Emix Trading AG ritiri, come segno di benevolenza, tutte le mascherine FFP2 e KN95 fornite dalla ditta stessa e non ancora utilizzate e le sostituisca con nuove mascherine FFP2 con una data di scadenza più lunga», indica oggi in una nota il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

La scorsa primavera il Consiglio federale aveva affidato alla Farmacia dell’esercito il compito di occuparsi dell’acquisto e dello stoccaggio di materiale medico di protezione per la sanità pubblica. Tra gli acquisti effettuati figuravano anche le mascherine della Emix Trading AG - alcune delle quali fino a un prezzo di quasi 10 franchi ciascuna - che «erano state verificate da un laboratorio non accreditato di proprietà della Confederazione e giudicate come utilizzabili», afferma il DDPS.

Lo scorso luglio la Confederazione aveva richiamato a titolo precauzionale tre tipi di mascherine che la Farmacia dell’esercito - su incarico dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) - aveva fornito a tutti i Cantoni affinché venissero distribuite al servizio sanitario e alla protezione della popolazione. Tra queste figuravano anche quelle della ditta in questione. Lo scorso 11 febbraio, in conferenza stampa, il capo della Farmacia dell’esercito Daniel Aeschbach aveva assicurato che le analisi effettuate mostravano risultati microbiologici «al di sotto del valore limite». Prima di utilizzarle era però necessaria una nuova certificazione da parte di un istituto in Germania. Ora, sottolinea il DDPS, «per le mascherine sostituite non sarà più necessaria la verifica, annunciata l’11 febbraio 2021, sulla base delle norme applicabili alle mascherine di protezione delle vie respiratorie contro il coronavirus per il settore sanitario». Tuttavia, «indipendentemente dalla sostituzione concordata con la ditta Emix Trading AG», la Revisione interna del DDPS prosegue la sua analisi - che si concluderà in primavera - degli acquisti di materiale medico per la sanità pubblica svizzera, si legge nel comunicato.