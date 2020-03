Abbiamo segnali di un rinnovato interesse dell’Italia per l’intesa sulla fiscalità dei frontalieri. Lo ha dichiarato stamane al Consiglio nazionale il ministro degli esteri Ignazio Cassis nel corso della discussione del rapporto sulla politica estera 2019, di cui il plenum ha preso atto.

Vi è poi un aspetto politico che può aver rallentato l’iter procedurale in Italia, ossia il fatto che i frontalieri verrebbero tassati maggiormente. Le ripercussioni fiscali per questi lavoratori sarebbero infatti «pesanti», ha affermato ancora il consigliere federale.

L’intesa potrebbe però anche «morire» di suo, ha ammesso Cassis. In questo caso, come avviene nelle relazioni tra Stati, non verrebbe celebrato alcun «funerale», ha spiegato il ministro degli esteri.