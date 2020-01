Il presidio del PPD vuole lanciare una nuova iniziativa popolare per l’abolizione della penalizzazione delle coppie sposate, senza definizione specifica della parola matrimonio. Lo ha dichiarato il presidente del partito Gerhard Pfister in un’intervista odierna alla televisione svizzerotedesca SRF.

L’iniziativa attualmente esistente verrebbe quindi ritirata. «La penalizzazione del matrimonio non è stata eliminata per anni, né a livello fiscale né di AVS. Questo deve cambiare». Solo tre settimane fa è fallito l’ultimo piano in proposito in Parlamento. «Non vediamo altra possibilità se non quella di lanciare una nuova iniziativa», ha detto Pfister.