La situazione sul fronte del maltempo rimane critica in Svizzera: le precipitazioni di stanotte hanno aggravato la piena di fiumi e laghi in varie regioni del Paese.

Il livello di guardia era già stato raggiunto da diversi specchi d’acqua mercoledì, o stava per esserlo, come per i laghi di Thun o Bienne. Per questi due bacini rimane in vigore il livello di massima allerta.