Negli scorsi giorni i tre principali operatori telefonici elvetici hanno denunciato il possibile flop del 5G in Svizzera, tanto da chiedere un incontro con la consigliera federale Simonetta Sommaruga nella speranza di riuscire a innalzare i limiti di radiazione esistenti per le antenne di telefonia mobile. Ma davvero la telefonia mobile di nuova generazione rischia di essere un clamoroso fallimento? Lo abbiamo chiesto a Simone Taranto, responsabile dello Swisscom shop di Lugano, che nel video allegato ha analizzato le attuali difficoltà, dalla pandemia ai contrari al 5G, e i futuri scenari della nuova tecnologia in Svizzera.