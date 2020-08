L’uso delle mascherine è ormai per molti svizzeri uno dei punti più importanti della campagna di prevenzione della Confederazione contro l’epidemia di coronavirus. A menzionarlo spontaneamente sono quattro partecipanti su cinque a un sondaggio condotto per misurare l’efficacia del lavoro di profilassi dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

A marzo, quando le mascherine ancora non facevano parte della strategia anti-Covid di Berna, in pochissimi le citavano in questo contesto. Ora, in particolare da quando sono state imposte sui mezzi pubblici, la quota di popolazione che vi accenna è dell’84%.

I risultati dell’indagine sono stati presentati oggi in conferenza stampa dall’UFSP. La regola comportamentale «preferita» - oltre il 90% vi fa riferimento - è il distanziamento sociale, già attuato massicciamente sin dall’inizio dell’epidemia.

Rimane fortemente ancorato nelle abitudini dei cittadini anche il frequente lavaggio delle mani, pur se la percentuale è scesa dal 92% di marzo all’80% attuale. Ma, se da un lato vi è un calo a questa voce, dall’altro appare in crescita il numero di persone che menzionano l’importanza della disinfezione delle mani o delle superfici.

Più accettate

Tornando alle mascherine, il loro utilizzo, pur se non universalmente accettato, è sensibilmente aumentato ovunque da quando è entrato in vigore, quasi due mesi fa, l’obbligo sui trasporti pubblici. Il tasso di chi le indossa almeno in parte nei luoghi affollati è passato dal 16% al 45%, e questo escludendo dalla statistica i mezzi.

Il consenso concernente l’imposizione della mascherina su treni, bus e tram è progredito dal 62% di aprile all’83% attuale. Capitolo negozi, i favorevoli a un obbligo generalizzato sono ora il 62% (contro il 53% in primavera). I cittadini sono per contro ancora refrattari a un’estensione del provvedimento a uffici o spazi aperti.

Ticinesi timorosi

Gli svizzerotedeschi rimangono comunque i più reticenti a questa misura di protezione: il 64% afferma di fare a meno della mascherina in pubblico. In Romandia e nella Svizzera italiana ci rinuncia solo il 31%.

L’inquietudine nei confronti del virus sta tornando leggermente a salire, in parallelo col rimbalzo delle infezioni. Malgrado ciò, gli interrogati nell’ambito del sondaggio globalmente guardano al futuro con un certo ottimismo. La situazione è considerata più preoccupante dai ticinesi che dai loro connazionali. Tra le fasce d’età, senza sorprese è quella 18-24 la più insofferente al prolungarsi delle misure di protezione.

A star scemando è invece l’interesse per le notizie legate all’epidemia. A metà marzo, quando la crisi sanitaria era in pieno boom, l’82% dichiarava di essere alla ricerca di informazioni sul virus in televisione. Ora la percentuale è scesa a un più contenuto 60%. La tv pubblica rimane il canale privilegiato dagli svizzeri intenzionati a farsi una cultura sul Covid-19.

SwissCovid: Kim, non aspettate

L’indagine, al contrario delle precedenti, ha preso in considerazione pure l’app SwissCovid, che, secondo le cifre fornite dall’UFSP, a oggi è attivata 1,52 milioni di volte. Sang-Il Kim, responsabile della trasformazione digitale presso l’ufficio federale, ha dichiarato davanti alla stampa che la fetta di popolazione che ne fa uso non è indifferente se confrontata a quella osservata in altri Paesi.

Tuttavia, l’esperto si è detto stupito dall’elevato numero di persone (circa il 40%) che si dice pronto a installarla in caso di ulteriore accelerata dei contagi. «Non aspettate», è stato l’appello lanciato da Kim.

Motivi disparati

L’app rimane indigesta a parecchi svizzeri. Il 29% non si fida e giudica i propri dati non sufficientemente protetti, il 35% non vuole essere sorvegliato dallo Stato e il 32% non ha intenzione di attivare la localizzazione sul proprio smartphone. Il 30% è invece preoccupato più da problemi concreti che ideologici e teme per la tenuta della batteria.

Stando a Michael Hermann di Sotomo, centro di ricerca coinvolto nell’indagine, non c’è una ragione preponderante che spieghi come mai tanta gente sia allergica al download di SwissCovid. Tra gli utenti, il 68% dice averla scaricata per solidarietà, così da fornire un contributo all’interruzione delle catene dei contagi. Il 53% è convinto che si tratti di uno strumento efficace.

Questo sondaggio è il quinto svolto per inquadrare la riuscita del lavoro a livello di prevenzione dell’UFSP. Realizzato tra il 20 e il 29 luglio dall’istituto Demoscope intervistando 1673 persone, ha prodotto risultati analizzati e classificati da Sotomo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata