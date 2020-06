Focolai a Zurigo e nei Grigioni

Le grandi riaperture decise dal Consiglio federale stanno certamente avendo un ruolo determinante in questa lenta ma costante crescita dei casi di coronavirus. In particolare gli assembramenti di persone, segnalati un po’ in tutto il Paese. A Zurigo, poi, si è verificato un caso emblematico, che ha portato 300 persone a sottoporsi a quarantena. La misura si è resa necessaria dopo che una persona, che il 21 giugno aveva partecipando a una serata di festa in un locale, è risultata positiva quattro giorni dopo. Il caso del «superdiffusore» è stato segnalato al medico cantonale, i cui servizi hanno preso contatto con il proprietario del locale e, grazie alla lista di presenza, è stato possibile informare tutti gli interessati per cui è stata ordinata una quarantena di 10 giorni. Il provvedimento, oltre che per i clienti, vale anche per i dipendenti del club. Secondo le autorità zurighesi, l’episodio mostra l’importanza di rispettare le norme igieniche e di distanziamento sociale. Si ribadisce inoltre l’invito alla popolazione a essere prudenti e a evitare gli assembramenti. Critiche sono comunque state rivolte ai clienti del club: come ha ricordato la consigliera di Stato Natalie Rickli, molti di loro hanno infatti fornito indirizzi e contatti falsi, complicando il lavoro di rintracciamento. Il cantone ha pure lanciato un avvertimento: se casi del genere dovessero ripetersi i locali notturni potrebbero venire chiusi nuovamente.