Tre insegnanti della scuola elementare di St. Mortiz sono in isolamento e un insegnante e la seconda classe elementare sono in quarantena, ha fatto sapere l’Ufficio dell’igiene pubblica del canton Grigioni.

All’Academia Engiadina, la prima classe della scuola secondaria è stata colpita e messa in quarantena. Alla Scuola professionale sono stati messi in quarantena sette contatti stretti. Per ordine del Dipartimento della salute, l’Academia Engiadina e la Scuola professionale dell’Alta Engadina passeranno all’insegnamento a distanza per tutte le classi fino alle prossime vacanze.