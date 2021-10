Un importante focolaio di coronavirus è scoppiato in una casa anziani di Neuchâtel. Su 31 residenti, 22 sono stati contagiati.

«Il tasso di copertura vaccinale dei residenti è del 91% e del 66% per il personale. I tre ospiti non vaccinati sono stati tutti contagiati, così come 16 dei 28 vaccinati, pari ad un tasso del 58%», ha detto a Keystone-ATS il medico cantonale Claude-François Robert, confermando informazioni di CanalAlpha.