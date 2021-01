Un focolaio di contaminazione da coronavirus è stato scoperto in un albergo nella località vodese di Villars-Gryon (VD). Tredici dipendenti sono risultati positivi, ma nessun cliente.

Dopo la conferma dei tredici casi positivi tra il personale dell’hotel «RoyAlp» ieri, una squadra è stata inviata sul posto stamattina e ha effettuato test rapidi dai quali risulta che nessun cliente è stato colpito, ha dichiarato lo stato maggiore di condotta del Canton Vaud in un comunicato. La sessantina di clienti era stata preventivamente messa in quarantena. Chi ha frequentato l’albergo la settimana precedente sarà contattato in modo che possa effettuare una «auto-sorveglianza intensiva».