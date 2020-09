I nove anziani che presentano sintomi gravi di COVID-19 sono ricoverati da ieri presso la sede dell’HFR di Riaz (FR), nei pressi della Gruyère. In questa struttura - che ora è al completo - è stato necessario riorganizzare i reparti di chirurgia e ortopedia, per poter creare i posti per i malati della casa per anziani di Siviriez.