Se il ritorno verso San Gallo dei tifosi della squadra ospite si è svolto senza problemi, lo stesso non lo si può dire per il rientro a casa dei supporter dello Zurigo, che hanno provocato non pochi disagi al traffico dei mezzi pubblici della VBZ.

Come conseguenza, verso le 21.15 un gruppo nutrito di fan ha aggredito e ferito gravemente il conducente del tram numero 2, che transita accanto allo stadio. L’uomo è stato trasportato in ospedale. L’accaduto ha comportato interruzioni e ritardi sulla linea 2. La polizia ha lanciato un appello a eventuali testimoni. Finora non è stato eseguito nessun arresto in relazione ai fatti.