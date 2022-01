Trattative per adattare il contratto sono attualmente in corso fra i partner, indica Mauch in un’intervista pubblicata oggi dalla «Neue Zürcher Zeitung». L’associazione responsabile del Kunsthaus e la fondazione Bührle le hanno confermato che tutto dovrebbe essere regolato prima della fine del mese.

La fondazione stessa aveva condotto un’inchiesta per scoprire la provenienza dei quadri, dalla quale era però emerso come non vi fossero indizi sufficienti per stabilire un’origine problematica. Dopo un’accesa discussione sul tema e una richiesta della città di Zurigo, il Kunsthaus ha deciso che spetterà a un comitato di esperti indipendenti chiarire la questione.