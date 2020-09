Nella sua mail, Pfister motiva la scelta con quello che considera «il disprezzo per le istituzioni» espresso dal più grande partito svizzero. In seno alla Commissione giudiziaria, l’UDC ha chiesto a quest’ultima di non formulare una raccomandazione per la rielezione al Tribunale federale del giudice del proprio partito, Yves Donzallaz. Lo aveva pubblicamente criticato in diverse occasioni per la sua presunta mancanza di lealtà verso la linea del partito.