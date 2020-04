La Rete di consulenza per le vittime del razzismo l’anno scorso ha rilevato un notevole aumento del numero di episodi di razzismo in Svizzera: 352 casi a fronte dei 278 del 2018, ossia un incremento del 27%.

Il rapporto sottolinea che l’impennata di episodi di classificati come razzisti non significa necessariamente che il fenomeno in Svizzera sia aumentato, ma indica piuttosto - e questo è un punto importante - che le vittime sono più propense a rivolgersi a uno dei 22 consultori sparsi in tutto il paese. Il rapporto mostra uno scorcio della situazione, ma non va inteso come una statistica completa e affidabile.