(Aggiornato alle 10.21) Le copiose nevicate di ieri nella Svizzera tedesca hanno messo seriamente in difficoltà gli automobilisti. In particolare, decine di incidenti si sono verificati sulle strade bernesi e lucernesi, con il bilancio di un morto e diversi feriti, perlopiù leggeri.

Nel canton Lucerna, i sinistri segnalati tra ieri pomeriggio e stamane sono stati una ventina, in gran parte dovuti alle carreggiate ghiacciate e innevate. Nel più grave, un uomo ha perso la vita contro un albero a St. Urban (vedi sotto), mentre in totale si contano dieci feriti.

I danni materiali hanno già superato i 100 mila franchi, indica in una nota la polizia cantonale, precisando che in più di un’occasione gli incidenti hanno provocato disagi al traffico.

A Root, tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena, nel quale cinque persone hanno riportato ferite. Una donna ha subito gravi lesioni a Kaltbach, sbandando con la propria vettura e centrando un furgone. Non è stata risparmiata nemmeno l’autostrada: sull’A2, all’altezza di Emmenbrücke, una collisione ha visto protagonisti due auto e un camion.

Simile la situazione nel vicino canton Berna, dove le forze dell’ordine, con un tweet, riferiscono di trenta incidenti fra le 18 di ieri e la mattinata odierna. In tre circostanze si registrano persone ferite.

Numerosi altri sinistri erano già avvenuti in precedenza, a partire da ieri a mezzogiorno. Visto il problematico stato delle strade, la polizia bernese invita tutti gli utenti a guidare con prudenza.

Un 68.enne è deceduto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a St. Urban, nel canton Lucerna. Il veicolo guidato dall’uomo si è schiantato lateralmente contro un albero a bordo carreggiata. Stando a quanto riferisce oggi tramite una nota la polizia lucernese, il conducente stava circolando sulla strada cantonale innevata, proveniente da Altbüron. La vittima è morta sul posto per la gravità delle ferite riportate, mentre il traffico sul tratto interessato è stato bloccato per tre ore.