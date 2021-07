Le forti piogge degli ultimi giorni hanno aggravato la situazione delle inondazioni in Svizzera. Secondo SRF Meteo, negli ultimi tre giorni in alcune zone ci sono state precipitazioni superiori a quelle che di norma si registrano in tutto il mese di luglio.

La situazione è peggiorata soprattutto nella Svizzera orientale: i fiumi Thur e Sitter sono in piena. Secondo Alert Swiss, sono da aspettarsi inondazioni. La polizia invita la gente a evitare le zone colpite.

Ma anche nell’Oberland bernese ha piovuto a catinelle. Secondo le FFS, ci saranno restrizioni sui servizi ferroviari tra Brienz (BE) e Meiringen (BE). Sono da aspettarsi ritardi e cancellazioni di treni. Non è ancora chiaro quanto dureranno le restrizioni.

A Basilea navigazione vietata sul Reno

A causa della forti precipitazioni la navigazione sul Reno è stata vietata da oggi nella regione di Basilea: nessuna imbarcazione è autorizzata a viaggiare fino a nuovo avviso tra Rheinfelden (AG) e Kembs (F).

Il livello del fiume raggiungeva questa mattina 850 centimetri a Basilea: ben oltre il limite che impone il divieto di navigazione, indicano in una nota i Porti svizzeri sul Reno.

Secondo le previsioni dell’Ufficio federale dell’ambiente, la situazione dovrebbe migliorare domani (sabato) nel corso della giornata.

Interruzioni di linea nel Vallese

Interrotta la Matterhorn Gotthard Bahn. A essere interessate - per danni causati dal maltempo - sono le tratte tra Oberwald e Ulrichen, tra St. Niklaus e Täsch, e tra Visp e Täsch. Per cui ci sono ritardi.

Anche il cantone di Argovia ha emesso un avviso di maltempo tramite Alert Swiss: un’inondazione è probabile a Vordemwald. La polizia mette in guardia dall’andare in cantine o garage sotterranei nelle regioni colpite dalle inondazioni e dal percorrere strade allagate in auto o in bicicletta.

Grandi quantità di precipitazioni

La maggior parte delle precipitazioni è caduta negli ultimi tre giorni in Ticino, ma anche in vaste parti dei cantoni di Uri, Grigioni e Glarona. Secondo SRF Meteo, le precipitazioni hanno raggiunto 178 millimetri a Faido, 158 millimetri a Gütsch Andermatt e 135 millimetri a Trun (GR).

Tuttavia, anche a Elm (GL), Urner Boden (UR), Oberiberg (SZ), Adelboden (BE) e Vevey (VD) hanno registrato più di 100 millimetri. Nel sud, secondo SRF Meteo, le forti piogge sono cessate. E anche al nord smetteranno nel corso della mattinata di oggi.

