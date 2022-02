Domenica il mondo economico è uscito malconcio dalle urne. Il 63% dei votanti ha detto no all’abolizione dell’imposta di bollo sulle emissioni, un esito preannunciato dai sondaggi ma dalle proporzioni inattese. Il Partito socialista, promotore del referendum, è riuscito ancora una volta a bloccare uno sgravio fiscale – c’era già riuscito nel 2017 con la Riforma III delle imprese – mentre l’area borghese ha dovuto prendere atto che il suo elettorato non l’ha seguita. I tempi in cui Governo e Parlamento decidevano sui temi economici e il popolo (generalmente) seguiva sembrano ormai tramontati. Dall’approvazione dell’iniziativa Minder sulla remunerazione dei manager, il rapporto fra gli elettori e le richieste del mondo produttivo si è fatto molto più complicato. «L’economia perde il popolo» ha...