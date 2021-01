Una frana si è verificata oggi verso mezzogiorno in una cava di Raron, in Vallese. Nessuna persona è stata travolta dalla massa di detriti, ha indicato a Keystone-ATS la polizia cantonale.

Polizia e pompieri sono tuttora in azione, ha precisato un portavoce, secondo cui si è trattato «di una frana piuttosto grande». La massa di pietrisco ha invaso un ruscello vicino alle case: per sicurezza alcune persone sono state sfollate in attesa che la situazione torni alla normalità.