La Posta commemora due avvenimenti storici con altrettanti francobolli: i 50 anni del diritto di voto e di eleggibilità per le donne e i 150 anni dall’internamento in Svizzera dell’armata di Bourbaki.

I francobolli della prima emissione filatelica del 2021, sono disponibili da subito in tutte le filiali della Posta e online nel Postshop, precisa un comunicato odierno. Ci sono inoltre altri francobolli su 100 anni della nascita di Friedrich Dürrenmatt, 100 anni dell’insulina e Animali in città.

Il 7 febbraio del 1971, la Svizzera introdusse a livello federale il diritto di voto e di eleggibilità delle donne diventando, nel confronto internazionale, uno degli ultimi paesi a garantire questi diritti. I francobolli per il cinquantenario ritraggono Helvetia, simbolo dello Stato federale svizzero, mentre depone la sua scheda di voto nell’urna. In riferimento al movimento dello sciopero delle donne, il francobollo è realizzato in colore viola.