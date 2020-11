Dopo la condanna di primo grado a due anni e mezzo di detenzione per il tentato omicidio della moglie, il funambolo Freddy Nock viene giudicato oggi in seconda istanza dal Tribunale cantonale ad Aarau. A fare appello sono state sia la pubblica accusa che la difesa del 56.enne.

Contro la sentenza hanno fatto appello sia il Ministero pubblico, che chiedeva per Freddy Nock una condanna a sette anni e mezzo, sia la difesa, che si era battuta per l’assoluzione da tutte le accuse.

Nock è accusato di diversi episodi di violenza domestica che risalgono agli anni 2008, 2013 e 2014. La moglie non aveva sporto denuncia all’epoca dei fatti, ma soltanto dopo aver chiesto il divorzio e nell’ambito della vertenza legale per la custodia del figlio. Nock e la donna si sono sposati nel 2013 e dal 2017 sono separati. La coppia ha avuto un figlio. Oggi ha 9 anni e vive con la madre.

Come spesso accade nei casi di violenza coniugale, il procedimento si basa sulle dichiarazioni contrapposte delle parti in causa. Soltanto per l’episodio per il quale è stato giudicato colpevole dalla prima istanza, che risale al marzo del 2013, esistono testimoni: ossia i figli nati dalle precedenti relazioni dei due, che si trovavano in una camera attigua.