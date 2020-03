Il PPD ha depositato oggi alla Cancelleria federale la propria iniziativa «Per premi più bassi - Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» munita di 119.000 firme.

«La nostra iniziativa è una risposta concreta alla principale preoccupazione del popolo svizzero», dice il consigliere nazionale Stefan Müller-Altermatt (SO), citato in un comunicato del partito. «Il PPD agisce. Siamo gli unici nel centro e a destra ad affrontare seriamente l’esplosione dei costi sanitari», aggiunge il suo collega Benjamin Roduit (VS).