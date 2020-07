Friburgo vuole tornare fondamentalmente alla lezioni in presenza, per una questione di qualità: visto il perdurare della diffusione del coronavirus è stato quindi elaborato un piano di protezione per alunni e docenti. Nelle aule di lezione e seminario potrà essere occupato solo un posto su due. Se non potrà essere rispettata la distanza sociale minima gli studenti dovranno indossare le mascherine.