In un violento scontro frontale fra un’auto e un furgone ieri pomeriggio tre persone sono rimaste ferite in maniera media e grave a Jenaz, nei Grigioni.

Un 25.enne col suo furgone procedeva in direzione Landquart, quando per motivi ancora da chiarire ha invaso la corsia opposta, andando a centrare un’automobile che circolava correttamente, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale.