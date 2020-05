Svizzera e Francia hanno concluso un accordo provvisorio che concerne i lavoratori frontalieri che lavorano da casa a causa dell’epidemia di coronavirus. Per loro gli accordi fiscali conclusi finora continuano ad applicarsi fintanto che le misure sanitarie eccezionali restano in vigore.

L’accordo permetterà di chiarire la situazione giuridica, indica la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) in una nota. I frontalieri francesi continueranno così a essere imposti come se si fossero fisicamente recati sul luogo di lavoro.