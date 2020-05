Frontalieri e telelavoro, si discute con l’Italia

Come tassare quei frontalieri che a causa dell’emergenza sanitaria sono costretti a praticare da casa il telelavoro? La questione dell’imposizione fiscale si è posta in diversi Paesi a causa dell’esplosione del fenomeno del «home office». Finora la Confederazione ha trovato una soluzione provvisoria solo con la Francia, dalla quale provengono 180 mila persone al giorno per svolgere un’attività lucrativa. Berna e Parigi hanno convenuto che gli accordi fiscali vengono applicati come sempre fintanto che le misure eccezionali restano in vigore. In altri termini, i frontalieri che lavorano da casa continuano ad essere considerati fiscalmente come se si recassero di persona sul luogo di lavoro abituale. Fanno stato le convenzioni in vigore nei singoli Cantoni. Per chi è attivo a Berna, Basilea, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud e Soletta la potestà impositiva resta alla Francia che poi riversa alla Svizzera il corrispettivo del 4,5% della massa salariale. Ginevra invece, che pratica l’imposizione alla fonte, versa ai Comuni francesi una compensazione del 3,5% della massa salariale.

E con l’Italia? Discussioni sono in corso sia con l’Italia sia con la Germania, dice la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). «L’obiettivo è di scambiare opinioni a livello bilaterale su alcune questioni emerse in materia di tassazione del lavoro dipendente a seguito delle misure sanitarie eccezionali adottate dagli Stati per combattere la pandemia, come il telelavoro «forzato». Queste domande non riguardano necessariamente solo i lavoratori frontalieri, ma anche tutti i lavoratori dipendenti residenti in uno Stato (ad esempio la Svizzera) che lavorano nell’altro Stato (ad esempio l’Italia). Sulla base di questi scambi, le autorità valuteranno se è necessario un accordo di portata generale come quello concluso con la Francia».

Roma per ora non ha fatto comunicazioni. «Non ci sono posizioni ufficiali da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate», dice Andrea Puglia, responsabile dei frontalieri per l’OCST. «A titolo puramente informale però ci è stato assicurato che date le particolari circostanze sanitarie non ci saranno accertamenti sui frontalieri in telelavoro». Un accordo provvisorio quello con Parigi potrebbe quindi essere trovato anche con gli altri Stati confinanti. Un problema si potrebbe porre piuttosto dopo la crisi, qualora il lavoro da casa assumesse un ruolo più importante. Trovare una soluzione, ha detto Mario Tuor (SFI) alla RSI, sarà più difficile, considerato che da parte degli Stati ci sono interessi diversi.

«Principi non più idonei»

Del tema si sono occupati anche Marco Bernasconi e Francesca Amaddeo sull’ultimo numero di «Novità fiscali», edito dal Centro di competenze tributarie della SUPSI e dedicato alle implicazioni del coronavirus (il contributo sviluppa riflessioni già apparse sul CdT del 21 aprile). Né la Convenzione per evitare le doppie imposizioni fra Svizzera e Italia né l’accordo sui frontalieri prevedono soglie entro le quali ai frontalieri è concesso non rispettare il criterio del rientro giornaliero. Il lavoratore residente in Italia e costretto al telelavoro, in assenza del requisito del rientro giornaliero a domicilio, non potrebbe più essere considerato frontaliere. La potestà impositiva spetterebbe pertanto all’Italia (mentre per il frontaliere rimasto in Svizzera, come una parte del personale sanitario, questa potestà continuerebbe a spettare alla Svizzera). «Un’applicazione formale del diritto», scrivono Bernasconi e Amaddeo, «comporterebbe palesemente una serie di problematiche di non facile soluzione (...) Sembra ragionevole, quindi, in linea con quanto raccomandato dall’OCSE, mantenere l’impostazione sin qui seguita e consolidata».

Il loro auspicio è che Italia e Svizzera trovino una soluzione per ovviare all’incertezza giuridica. Chiarendo anche, qualora il lavoratore sia rimasto in Svizzera, se sia necessario il versamento dei ristorni ai Comuni di frontiera. L’emergenza, dicono, ha posto in luce l’inadeguatezza dell’Accordo del 1974, «basato su principi non più idonei a disciplinare un fenomeno che da allora si è notevolmente evoluto».

