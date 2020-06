L’attesa sull’Accordo fiscale dei frontalieri dura dal 22 dicembre 2015, da ben 1.639 giorni. E non è ancora finita. C’è chi si attendeva una schiarita dall’arrivo in Ticino del ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, invece le novità su questo fronte sono state pari a zero nel contesto di un incontro amichevole, conviviale e teso soprattutto a ringraziarsi reciprocamente per l’attenzione e la vicinanza manifestate nella fase calda del coronavirus. A manifestare un po’ d’irritazione è stato per contro il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi.

La patata bollente

Puntualmente ogni anno al 30 giugno scade il termine per il riversamento dei ristorni dei frontalieri a Roma. Fino a ieri il Governo non aveva approfondito la questione, ma da oggi la stessa si farà molto calda. È dal 2011,...