(Aggiornato alle 15.30) - Dopo aver marcato presenza in Ticino con la conferenza stampa in corso a Bellinzona alla quale, oltre al presidente del Consliglio di Stato Christian Vitta, partecipa anche il capo del Dipartimento federale dell’Interno Alain Berset, il Governo federale torna ora ad incontrare i rappresentanti dei media nazionali per un ulteriore aggiornamento sulla pandemia di coronavirus nel nostro Paese.

LA DIRETTA STREAMING

LA DIRETTA

Bilancio dei contagi - A prendere per primo la parola è stato il responsabile della Divisione malattie infettive dell’Ufficio federale della sanità pubblica Daniel Koch introducendo il bilancio anticipato poco prima dallo stesso UFSP che vede un significativo aumento di contagi in Svizzera in un giorno, passati da 2772 a 3888.

Calo fino all’80% dei passeggeri - Andreas Meyer: «Sono seduto qui con due funzioni diverse: direttore generale di FFS, anche se ancora per pochi giorni, e gestore di sistemi. In quest’ottica, la scorsa domenica abbiamo deciso di ridurre l’offerta in maniera preventiva, decisione entrata in vigore oggi che rappresenta una grossa modifica dei piani anche in considerazione del fatto che alcune tratte hanno subito una diminuzione di passeggeri che arriva fino all’80%. La riduzione è però motivata anche da una forte riduzione delle risorse, fino al 50% del personale potrebbe infatti non essere più disponibile nell’arco di poco tempo per diverse ragioni (telelavoro non possibile, malattia, eccetera». Concernente il rimborso di biglietti e abbonamenti, Meyer invita la clientela a privilegiare i canali online e a non recarsi di persona agli sportelli. Da domani sul sito delle FFS sarà disponibile un formulario al proposito.

«Le FFS hanno inoltre moltissimi cantieri aperti tra cui quello del Ceneri che si spera possano rimanere aperti», ha continuato Meyer cambiando argomento. «Quello del Ceneri in particolare rimarrà aperto, ma potrebbe subire i ritardi conseguenti alla chiusura di altri cantieri da cui dipende».

Recessione prevista per il 2020 - La Segreteria di stato dell’economia (SECO) prevede che l’economia svizzera cadrà in recessione quest’anno. La disoccupazione potrebbe passare al 2,8%, mentre le previsioni davano il 2,4. Sotto l’effetto della crisi del coronavirus, il prodotto interno lordo dovrebbe contrarsi dell’1,3%, ha indicato poco fa l’organismo bernese. L’ultima stima della SECO, risalente a dicembre, era di +1,7%. Corretta dagli effetti dei grandi eventi sportivi, la flessione del PIL dovrebbe essere dell’1,5% (+1,3% nella stima di tre mesi or sono).

«Vie speciali» per il personale sanitario frontaliero - Christian Bock, direttore dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha annunciato che sono in corso discussioni per creare delle «vie speciali» destinate per il personale sanitario frontaliero. Ciò dovrebbe permettere di evitare per quanto possibile le code e i tempi di attesa. Lo stesso dovrebbe essere fatto per il traffico commerciale. Sono inoltre 11.000 le persone finora rifiutate all’ingresso in Svizzera e la cifra sta aumentando.

Nell’esercito, «tutti i congedi sono soppressi», ha poi affermato il brigadiere Raynald Droz, capo di stato maggiore del Comando Operazioni. «I soldati restano in servizio», ha detto Droz dicendosi consapevole che si tratta di una misura dura per gli stessi militi e per le loro famiglie. Droz ha poi affermato che per garantire la sicurezza dei militi sono state prese misure supplementari: è ad esempio vietato l’alloggio in strutture sotterranee come bunker ed è stato ridotto il numero di soldati che mangia in contemporanea.

Rispondendo alle domande dei presenti Koch ha poi confermato che i test stanno per essere esauriti: «le risorse sono al limite» e dipinge la situazione ticinese come «drammatica». «Al momento in Ticino è difficile avere letti liberi nelle cure intense». Koch ha quindi in sostanza confermato quanto dichiarato l’altra sera alla RTS. Considerata la rapida evoluzione dei contagi la capacità dei reparti di cure intensive dei nosocomi ticinesi lunedì potrebbe essere al limite. «Il numero dei letti di terapia intensiva in Ticino è stato aumentato», ha poi precisato Koch. «Per ora sono sufficienti ma poi prevediamo che non basteranno. Il Ticino sta cercando di avere letti liberi in cure intensive. Se ci sono altri pazienti che necessitano di cure intensive a seguito un’operazione, si cerca di farli operare in altri ospedali, ad esempio a Zurigo, in modo che non occupino un letto in Ticino», ha concluso Koch senza tralasciare però un ultimo concetto: «Il Ticino non è stato lasciato solo».

