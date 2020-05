Nonostante le restrizioni alle frontiere dovute alla pandemia di coronavirus, una carovana di nomadi è entrata in Svizzera mercoledì passando da una dogana ginevrina. Scortate dalle polizie cantonali ginevrina e poi vallesana le 35 roulotte si sono insediate all’area di sosta di Martigny (VS).

L’ingresso in Svizzera dalla Francia è autorizzato soltanto per i cittadini svizzeri, i titoli di un permesso di dimora o di un’autorizzazione a lavorare in Svizzera, nonché per le persone che hanno ragioni imperative a causa della crisi del coronavirus. Le frontiere con la Francia, la Germania e l’Austria dovrebbero riaprire per i turisti il prossimo 15 giugno.