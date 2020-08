(Aggiornato alle 11.57) In seguito ad una fuga di solfammico (o ammidosolfonico), undici dipendenti di uno stabilimento di produzione a Frenkendorf, nel cantone di Basilea campagna, sono stati portati in vari ospedali ieri sera. Nel corso della notte, sono già tutti tornati a casa, ha precisato un portavoce della polizia a Keystone-ATS: nessuno di essi aveva riportato ferite, si era trattato di controlli precauzionali. Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite. Secondo un comunicato odierno della polizia cantonale, l’incidente si è limitato all’interno dell’edificio e non c’è mai stato alcun pericolo per l’ambiente. L’acido in questione può causare irritazioni cutanee e alle vie respiratorie e, a seconda della concentrazione e della quantità, può anche essere corrosivo.