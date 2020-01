Una ventina di persone sono state evacuate domenica sera per una fuga di gas in un condominio a Inwil, località situata tra Baar e Zugo. Nessuno è rimasto ferito. La provenienza esatta del gas non è stata ancora determinata. Si presume che sia stato sprigionato durante la ricarica di batterie di auto e moto.

Per precauzione, i residenti sono stati evacuati ed esaminati dal servizio di soccorso di Zugo per verificare se avessero subito eventuali danni alla salute. Due persone sono state in seguito ricoverate brevemente per un controllo in ospedale.