Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un tifoso del FC San Gallo che aveva lanciato petardi e fumogeni durante una partita contro il Lucerna. La corte ha ribadito che l’ignoranza delle norme di legge non giustifica una riduzione della pena. La sentenza pubblicata oggi mette fine a una vertenza che aveva occupato anche il Tribunale penale federale (TPF). Nel 2017 il TPF aveva condannato il tifoso a 30 mesi di detenzione, di cui nove da scontare, per uso di materiale esplosivo o gas velenosi, lesioni gravi, danneggiamento e violazione della legge sugli esplosivi.

I fatti si svolsero il 21 febbraio 2016 durante una partita di Super League del FC San Gallo in trasferta a Lucerna. Il tifoso, un appenzellese all’epoca 23.enne, lanciò due fumogeni e due petardi sul campo di calcio. Un botto esplose sopra la folla e uno spettatore riportò danni permanenti all’udito. I danni al campo di calcio sono stati stimati in 800 franchi.

Prima condanna in base a legge su esplosivi

Il caso è considerato esemplare negli ambienti politici e sportivi, poiché per la prima volta l’uso di dispositivi pirotecnici in uno stadio è stato punito ai sensi della legge sugli esplosivi. Per questo il caso era stato esaminato dal TPF.