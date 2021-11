La caduta di 50 metri di un impiegato della funivia Diavolezza nel giugno scorso in Engadina (GR) ha fatto emergere un deficit di sicurezza legato agli impianti in funzione, che stando al Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) interessa tutto il settore.

Sembra infatti che manchino concetti di sicurezza per i lavori di manutenzione durante le operazioni ad esercizi in funzione. Questa la conclusione del SISI nel corso della sua indagine sul drammatico incidente sul lavoro della funivia Diavolezza, nei pressi di Pontresina (GR), secondo il rapporto finale dell’autorità di indagine sulla sicurezza pubblicato oggi.

Dal 2005, in Svizzera sono stati registrati almeno sette incidenti simili in cui un dipendente è stato colpito dal meccanismo di una funivia. Procedure definite e requisiti di sicurezza per il lavoro durante l’esercizio, come quelli del settore ferroviario, mancano nel settore degli impianti a fune, sottolinea il SISI.