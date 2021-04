Come prevedibile, il Covid ha lasciato il segno sui comprensori sciistici elvetici: Funivie svizzere calcola fino alla fine della stagione una perdita del fatturato di oltre il 30% su base annua. Pesano il calo degli sciatori e la chiusura dei ristoranti sulle piste.

I comprensori hanno fatto grandi sforzi per garantire la più grande normalità possibile in una situazione pandemica, un impegno accolto «con grande comprensione e soddisfazione» da parte degli ospiti arrivati in montagna, ha sottolineato Stoffel. Ora Cantoni e Confederazione dovranno trovare il modo di sostenere questo settore di rilevanza sistemica, ha aggiunto.