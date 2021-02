Il direttore di Funivie Svizzere respinge le accuse di Walter Ricciardi, consigliere del ministro italiano della Salute Roberto Speranza, secondo cui la Confederazione elvetica – mantenendo aperti gli impianti da sci – è stata la porta di ingresso per la variante britannica del coronavirus in Europa. «Si tratta di speculazioni», ha affermato il direttore di Funivie Svizzere Berno Stoffel, citato dalla RSI. «E non ci sono evidenze di una responsabilità elvetica nella diffusione di questa variante: le misure di protezione adottate negli impianti sciistici sono efficaci», ha spiegato.

Per Stoffel non si può imputare allo sci un aumento dei contagi e la sicurezza degli impianti è dimostrata da un esame comparativo con altri mezzi di trasporto. In Svizzera sono finora stati scoperti 6.003 casi di infezioni con le varianti mutate del coronavirus, stando ai dati riferiti oggi dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) all’agenzia di stampa elvetica Keystone-ATS. Ma ci sono forti sottovalutazioni in cantoni dove poco o nessun materiale è stato sequenziato.