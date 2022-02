A causa di un problema tecnico l’e-banking di Postfinance non è stato accessibile oggi per circa cinque ore: il guasto verificatosi intorno alle 9.15 è stato risolto e alle 14.00 l’e-banking era nuovamente disponibile, ha detto il portavoce Rinaldo Tibolla all’agenzia AWP. Postfinance si scusa con i clienti per l’inconveniente. L’impresa non ha fornito ulteriori dettagli sul motivo dell’interruzione.