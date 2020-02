Prende corpo la trasformazione dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) in Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC): l’AFD ha nominato i capi dei livelli regionali - per il Ticino Silvio Tognetti - che dirigeranno contemporaneamente il personale del Corpo delle guardie di confine (CGCF) e della Dogana.

A Tognetti è stata affidata la regione Sud (Dogana Sud) che comprende Ticino e Uri. Il Ticinese è già responsabile, col grado di colonnello, della regione guardie di confine IV. Aveva assunto ad interim questa carica a fine 2018, prima di venir nominato definitivamente, quando era a capo della circondario doganale del Ticino. In pratica per il Ticino non cambia nulla rispetto alla situazione attuale.